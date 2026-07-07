【男子】▽一般 ①日比泰明（ＨＴＡ）②向井地（宮の森ＳＣ）③水上（旭明成高）③上妻（フリー）▽４５歳以上 ①氏家崇志（あーる３０）②高橋（Ｓｗｉｎｇ！Ｓｗｉｎｇ！）③寺田（あーる３０）③宮崎（ＦＲ帯広）

【女子】▽一般 ①上村素敵（宮の森ＳＣ）②加藤（ＡＭＵ・ＯＧ）③鎌田（Ｔ・Ｐジョイ）③池田（ＡＭＵ・ＯＧ）▽４５歳以上 ①西田きみ子（宮の森ＳＣ）②増田（カムイの盛）③徳丸（宮の森ＳＣ）③森（エルバッハ）