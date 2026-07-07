　▽１回戦　クロスライン８―１ドリームナイン旭川マスターズ、旭川クラブＢ５―２ブリーズンカラントゥ、シャネルズ８―３ブラックスレイヤーズ８５、旭川クラブ１２―９ニューヤンキース▽準決勝　クロスライン１０―２旭川クラブＢ、旭川クラブ６―０シャネルズ▽決勝　旭川クラブ１３―５クロスライン