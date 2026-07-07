◇小学生▽低学年 ①平岡清田合同②東光道場Ａ③北星・高台③太平南剣友会▽高学年 ①比布町剣道スポーツ少年団Ａ②恵庭剣道連盟Ａ③大町・高台③三石翔武館

◇中学生▽男子 ①新川少年剣道クラブ②函館柳雪館大野道場③室蘭尚志道場③恵明中学校Ａ▽女子 ①三石翔武館②札幌若草スポーツ少年剣道部③花川中学校Ａ③比布・東川