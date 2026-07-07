▽Ａブロック 忠和２―１あいべつ、忠和２―０東栄、北門２―０東栄、北門１―１ウイングス、ウイングス２―０西御料、えぞ松２―０西御料、えぞ松２―０永南、ほくと２―０永南、ほくと２―０あいべつ

▽Ｂブロック 東光メイツ２―０きまま、東光メイツ１―１愛豊クラブ、愛豊クラブ２―０比布フレッシュ、比布フレッシュ２―０旭川大雪、向陵２―０旭川大雪、永山若妻会２―０向陵、永山若妻会２―０啓南・ＥＡＳＴクラブ、啓南・ＥＡＳＴクラブ２―０きまま

▽Ｃブロック 東神楽２―０せせらぎ、東神楽２―０うすばきちょう、うすばきちょう１―１コスモス、コスモス２―０旭川ひがし・千代田、旭川ひがし・千代田１―１神楽岡、神楽岡２―０せせらぎ

▽シニアブロック わかば２―０はばたき、旭川みなみ２―０はばたき、旭川みなみ２―０西神楽・東川友輪、わかば２―０西神楽・東川友輪