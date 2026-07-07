▽１回戦 永山南１１―１春光・北鎮合同、当麻２―１愛宕東、東川大雪１９―１千代田、陵雲・鷹栖北野合同１６―３共栄、豊岡・東旭川・東五条合同10―１大有・末広・近文合同、東聖１６―４東光・三小合同▽２回戦 永山南２３―８神楽・啓明、永山中央１４―２緑が丘・神居合同、当麻１０―３忠和、東川大雪２２―５比布・上川大雪合同、西御料地１６―７陵雲・鷹栖北野合同、近一・末北・春光台合同１５―０豊岡・東旭川・東五条合同、永山西１２―４旭稜、東聖１７―２美瑛