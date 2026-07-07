【男子】▽一般 ①木原真樹・五十嵐和真（北翔大）②藤田・守屋（北海道電力・札幌三愛クラブ）③大澤・及川（札幌学院大）③東・佐藤（札幌学院大）▽３５歳 ①金森貴志・田中友也（札幌学院クラブ・旭川信金）②室田・勅使川原（ＪＲ北海道ソフトテニス部・なんせんす）③外山・岡（ＣＲＡＮＥＳ）③川崎・小峯（Ｃｌｕｂエパ）▽４５歳 ①成田竜也・丹羽暁久（札幌三省ソフトテニスクラブ・北見ソフトテニス連盟）②吉田・今井（北見ソフトテニス連盟・北電クラブ）▽５０歳 ①三田智郎・安田篤志（札幌学院クラブ）▽５５歳 ①安田礼史・土井伸行（函館市役所・北見市役所）▽６０歳 ①阿部悟・成澤勉（北見ソフトテニス連盟・札幌ＭＡクラブ）▽６５歳 ①佐藤清勝・三浦務（釧路ソフトテニス協会）②菊地・谷口（札幌やこぜん・音更町ソフトテニス連盟）▽７０歳 ①杉本康之・矢口裕幸（旭川暁クラブ・紋別ソフトテニス協会）▽７５歳 ①遊佐喜美男・北嶋賢一（北見ソフトテニス連盟・札幌もみじ台クラブ）▽８０歳 ①渡辺哲雄・御厩新治（札幌こやぜん・札幌もみじ台クラブ）
【女子】▽一般 ①大和かのん・石田夏美（北翔大）②川島・杉本（札幌大谷高）③長嶺・辻道（札幌大谷高）③高橋・松井（札幌ウィンソフトテニスクラブ・なべ，ｓチルドレン）▽３５歳 ①伊藤みゆ紀・池田みなみ（ＳＡＫＵＲＡ ＳＴＳ）▽４５歳 ①土岐美津子・高橋優美子（ウィズ旭川）②石谷・伊東（ピリカ白老）③佐藤・遠藤（札幌ＭＡクラブ・札幌三省ソフトテニスクラブ）▽５０歳 ①本間優香・西野真結子（札幌青陽クラブ・札幌太平南ソフトテニスチーム）▽６０歳 ①堺小百合・吉野さおり（札幌若葉クラブ・札幌ＭＡクラブ）②藤岡・北山（函館ベテランクラブ・旭川暁クラブ）▽７０歳 ①宮岸真弓・津田妙子（旭川のんびりクラブ・旭川迷球会）②名和・柳谷（旭川女子クラブ・帯広ＭＴレディースソフトテニス）
◆ソフトテニス 第７８回北海道選手権大会（５日・花咲コート）
2026/07/07
【男子】▽一般 ①木原真樹・五十嵐和真（北翔大）②藤田・守屋（北海道電力・札幌三愛クラブ）③大澤・及川（札幌学院大）③東・佐藤（札幌学院大）▽３５歳 ①金森貴志・田中友也（札幌学院クラブ・旭川信金）②室田・勅使川原（ＪＲ北海道ソフトテニス部・なんせんす）③外山・岡（ＣＲＡＮＥＳ）③川崎・小峯（Ｃｌｕｂエパ）▽４５歳 ①成田竜也・丹羽暁久（札幌三省ソフトテニスクラブ・北見ソフトテニス連盟）②吉田・今井（北見ソフトテニス連盟・北電クラブ）▽５０歳 ①三田智郎・安田篤志（札幌学院クラブ）▽５５歳 ①安田礼史・土井伸行（函館市役所・北見市役所）▽６０歳 ①阿部悟・成澤勉（北見ソフトテニス連盟・札幌ＭＡクラブ）▽６５歳 ①佐藤清勝・三浦務（釧路ソフトテニス協会）②菊地・谷口（札幌やこぜん・音更町ソフトテニス連盟）▽７０歳 ①杉本康之・矢口裕幸（旭川暁クラブ・紋別ソフトテニス協会）▽７５歳 ①遊佐喜美男・北嶋賢一（北見ソフトテニス連盟・札幌もみじ台クラブ）▽８０歳 ①渡辺哲雄・御厩新治（札幌こやぜん・札幌もみじ台クラブ）
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