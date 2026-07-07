　▽１回戦
富良野東
　０００００００｜０
　０１００００Ｘ｜１
六合・啓北
　（富）中村、北―羽野
　（六）小林、高橋―高橋
愛宕・旭川
　０００３０｜３
　７１８０Ｘ｜１６
士別サムライブレイズユース
　（愛）飯濱、中嶋―矢ノ口
　（士）大杉、矢萩、魚津―阿部、藤田
春光台
　００２０２０１｜５
　０００１０００｜１
名寄拠点校
　（春）林―髙橋
　（名）福田、足立―木村
広　陵
　０００００００｜０
　０００１００Ｘ｜１
上富良野
　（広）山内、西中、山内―大山
　（上）月東―嶋村
　▽準決勝
春光台
　１０００１｜２
　１４２１１｜９
上富良野
　（春）大桃、林―高橋
　（上）佐藤―嶋村
六合・啓北
　０００００００２｜２
　０００００００１｜１
士別サムライブレイズユース
　（六）小林、髙橋―髙橋、西間
　（士）佐藤、阿部―阿部、藤田
　▽決勝
上富良野
　２１５10０｜１８
　０００００｜０
六合・啓北
　（上）月東―嶋村
　（六）伊藤、髙橋、伊藤、髙橋、佐伯―吉田