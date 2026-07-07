▽１回戦

富良野東

０００００００｜０

０１００００Ｘ｜１

六合・啓北

（富）中村、北―羽野

（六）小林、高橋―高橋

愛宕・旭川

０００３０｜３

７１８０Ｘ｜１６

士別サムライブレイズユース

（愛）飯濱、中嶋―矢ノ口

（士）大杉、矢萩、魚津―阿部、藤田

春光台

００２０２０１｜５

０００１０００｜１

名寄拠点校

（春）林―髙橋

（名）福田、足立―木村

広 陵

０００００００｜０

０００１００Ｘ｜１

上富良野

（広）山内、西中、山内―大山

（上）月東―嶋村

▽準決勝

春光台

１０００１｜２

１４２１１｜９

上富良野

（春）大桃、林―高橋

（上）佐藤―嶋村

六合・啓北

０００００００２｜２

０００００００１｜１

士別サムライブレイズユース

（六）小林、髙橋―髙橋、西間

（士）佐藤、阿部―阿部、藤田

▽決勝

上富良野

２１５10０｜１８

０００００｜０

六合・啓北

（上）月東―嶋村

（六）伊藤、髙橋、伊藤、髙橋、佐伯―吉田