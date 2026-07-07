【男子】◇団体▽１回戦 ネクサスＢＣ３―０鷹栖、中川２―１春光台、フラワーウイングス２―１明星、忠和３―０名寄▽準決勝 ネクサスＢＣ２―０中川、フラワーウイングス２―１忠和▽決勝 ネクサスＢＣ２―０フラワーウイングス
◇シングルス ①相馬瑠生（ネクサス）②村上心乃佑（東陽）③鈴木隆仁（フラワーウイングス）③谷口豪（フラワーウイングス）⑤小笠原将（忠和）⑤三和寿成（中川）⑤川向哉真斗（東陽）⑤鈴木汐音（ネクサス）
◇ダブルス ①相馬獅生・山中心惺（ネクサス）②佐々木大斗・太田望（忠和）③大西遥馬・山中結心（ネクサス）③樋口快・平林汰郎（ネクサス）⑤丸藤丈琉・桑原唯斗（中川）⑤太田空良・桑原湊介（フラワーウイングス）⑤星陽翔・廣部太政（東明）⑤白田斗真・中井悠陽（中川）
【女子】◇団体▽１回戦 ネクサスＢＣ３―０東川ＢＣ、東明３―０士別、フラワーウイングス２―１広陵、北門２―１名寄東▽準決勝 ネクサスＢＣ２―０東明、北門２―０フラワーウイングス▽決勝 ネクサスＢＣ２―０北門
◇シングルス ①髙畠柚羽（ネクサス）②田中杏奈（ネクサス）③堀真和（ネクサス）③近藤悠乃（北門）⑤植村玲愛（中川）⑤宮崎蓮加（忠和）⑤神野夢果（春光台）⑤田村虹瑚（ネクサス）
◇ダブルス ①堰八寧桜・和田杏虹（ネクサス）②日置杏・宮崎彩衣（ネクサス）③坂本優・齋藤凜奈（春光台）③田川さおり・諸岡咲希（広陵）⑤三牧夕夏・由藤絵玲奈（東明）⑤広瀬苺加・鈴木星菜（フラワーウイングス）⑤栗原梨愛・小池由愛（東明）⑤大西瑚々奈・小笠原いろは（ネクサス）
◆中体連上川代表決定戦 バドミトン（３、４日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
2026/07/07
【男子】◇団体▽１回戦 ネクサスＢＣ３―０鷹栖、中川２―１春光台、フラワーウイングス２―１明星、忠和３―０名寄▽準決勝 ネクサスＢＣ２―０中川、フラワーウイングス２―１忠和▽決勝 ネクサスＢＣ２―０フラワーウイングス
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