　◇１部▽第２節　旭川市役所ＦＣ４―０昭和ランバーズ、ＦＣ　ＡＳＡＨＩＫＡＷＡ２５―２ＦＣましけ、旭川大雪クラシックサッカークラブ３―０Ｓ・Ｓ・Ｃ
　◇２部▽プレマッチ第３節　ＡＭＩＳＴＡＤ３―２ツインリーブス