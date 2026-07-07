【男子】▽リーグ戦 神楽岡ボーイズ２―０Ｅ―ｗｉｎｇ、神楽岡ボーイズ２―１ひがしかわジュニア、Ｅ―ｗｉｎｇ２―０ひがしかわジュニア▽順位 ①神楽岡ボーイズ②Ｅ―ｗｉｎｇ③ひがしかわジュニア（１、２位が上川管内予選に出場）

【女子】▽１回戦 神居ジュニアペガサス２―０永小ＷＩＮＧ、神楽岡ジュニア２―０東光バレーボール少年団、ひがしかわジュニア２―０東神楽ブレイブサンダーズ▽２回戦 永山西ラビット２―０神居ジュニアペガサス、永南ＷＡＶＥ２―０ＳＫＴインパルス、神楽岡ジュニア２―１緑新ジュニア、旭川ファイヤーズ２―０ひがしかわジュニア▽準決勝 永山西ラビット２―０永南ＷＡＶＥ、旭川ファイヤーズ２―０神楽岡ジュニア▽決勝 永山西ラビット２―０旭川ファイヤーズ（準決勝進出チームと、緑新、ＳＫＴが上川管内予選に出場）